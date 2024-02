Em um jogo bastante movimentado e cheio de reviravoltas no placar, Athetic Bilbao venceu o Barcelona na prorrogação por 4 a 2, nesta quarta-feira, e confirmou presença nas semifinais da Copa do Rei. No tempo regulamentar, o time da casa saiu na frente no primeiro minuto de jogo, tomou a virada ainda na etapa inicial e conseguiu nova igualdade de 2 a 2 no tempo normal. Na prorrogação, Iñaki Williams e Nico Williams balançaram a rede e garantiram a vitória que mantém a equipe no torneio.