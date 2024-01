No aniversário de 94 anos do São Paulo, os torcedores foram presenteados com a participação do zagueiro Arboleda no treino desta quinta-feira. O defensor, que desfalcou o clubes nos dois primeiros duelos do Paulistão - diante de Santo André (3 a 1) e Mirassol (1 a 1) -, participou de toda a atividade e deve estar à disposição do técnico Thiago Carpini para o duelo com a Portuguesa, neste sábado, às 18h, no MorumBIS, pela terceira rodada.