Após a derrota do Barcelona para o Villarreal por 5 a 3, no último sábado, no Olímpico Lluís Companys, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, o técnico Xavi admitiu que deixará o clube ao final da temporada e não demorou para aparecer candidatos ao posto. O ex-companheiro de equipe do ex-meia nos tempos de jogador, o ex-zagueiro Rafa Márquez, treinador do time B do time catalão, colocou-se à disposição para assumir o elenco principal.