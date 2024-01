O Vasco da Gama quer deixar para trás as polêmicas envolvendo a arbitragem do jogo contra o Bangu e buscar a vitória diante do Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (31), às 18h10, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), pela quinta rodada Da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca.