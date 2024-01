A agressão do técnico do Union Berlin, Nenad Bjelica, a Sané, do Bayern de Munique, durante o duelo entre os times na última quarta-feira, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Alemão, vencido pela equipe bávara, por 1 a 0, não passou batida pela Federação Alemã de Futebol (DFB), que suspendeu o treinador por três partidas e ainda aplicou uma multa no valor de 25 mil euros, o equivalente a algo em torno de R$ 133 mil na cotação atual.