Com um ano de atraso, o Palmeiras apresentou um substituto para a vaga de Danilo, negociado com o Nottingham Forest, do futebol inglês, ainda no fim de 2022. O argentino Aníbal Moreno se apresentou nesta quarta-feira definindo-se um "volante clássico", ganhou a camisa 5 e chegou cheio de confiança na nova casa. Surpreso com a estrutura do clube, elogiou os companheiros de posição e já adotou o discurso de lutar para "ganhar tudo."