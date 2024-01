A seleção de Angola derrotou a Namíbia por 3 a 0 com uma dobradinha de Gelson Dala aos 38 e 42 minutos e um gol de Mabululu no segundo tempo (66') e se classificou neste sábado (27) em Bouaké, na Costa do Marfim, pela 3ª vez na história para as quartas de final da Copa Africana de Nações.