Carlo Ancelotti vem sofrendo com as lesões no Real Madrid e, mesmo falando que está satisfeito com o grupo, não quer correr riscos diante do Arandina pela Copa do Rei. Diante do rival da quarta divisão, neste sábado, o treinador descansará Vini Jr., a quem não poupou elogios pela seriedade imposta em recuperação recorde de problema muscular, além de Tchouaméni, Mendy e Kroos após perder Lucas Vázquez pelas próximas três semanas.