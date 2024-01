Thiago Carpini poupou as principais peças do São Paulo diante da Portuguesa, no sábado à noite, para tentar acabar com o tabu de jamais ter vencido o Corinthians na Neo Química Arena. Nesta terça-feira, apesar de decisão com o Palmeiras no domingo da Supercopa, os titulares devem ser escaladas. Alisson, um dos nomes certos, deixou a marca negativa de lado, mas revelou que a equipe "está preparada para fazer um grande jogo."