Abel Ferreira vem há tempos reclamando do estado do gramado do Allianz Parque. E a bronca do treinador português não tem relação com o piso ser de grama sintética, e sim na falta de cuidados. Neste domingo, após a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, o treinador pediu que haja uma "manutenção" de emergência e disse que não são apenas os adversários os prejudicados, mas também o Palmeiras.