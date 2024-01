A renovação contratual de Abel Ferreira era uma das metas da diretoria palmeirense, principalmente da presidente Leila Pereira. Com o acordo, o técnico português permanecerá no País por uma temporada além de 2024 - ao menos até dezembro de 2025. Com sondagens do exterior, como o Al-Sadd do Catar, time de Róger Guedes, o Palmeiras precisou desembolsar um valor milionário para convencer o treinador a dar continuidade em seu projeto no time - além da possibilidade de disputar o Mundial de Clubes de 2025.