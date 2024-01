O técnico Abel Ferreira deve poupar parte dos titulares do Palmeiras na partida contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, pelo Paulistão. O treinador terá mais opções a sua disposição depois que o clube inscreveu mais jogadores no Estadual e vai aproveitar a oportunidade para preservar jogadores, visando a disputa da Supercopa do Brasil, no fim de semana.