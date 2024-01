A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) começou uma importante campanha que tem por objetivo a conscientização do uso das redes sociais. Com a hashtag "Você Inspira, o Mundo Muda" a entidade tenta ser exemplo em uma mudança de postura dos atletas, especialmente após o que ocorreu em 2023, quando o oposto Wallace foi suspenso por sugerir "um tiro na cara do presidente Lula". A ideia é que todos os envolvidos no esporte tenham consciência do que cada uma de suas ações pode implicar.