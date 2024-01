Lewis Hamilton é dono de sete títulos mundiais de Fórmula 1 e está empatado com Michael Schumacher como dono de mais troféus na categoria máxima do automobilismo mundial. Ainda na ativa, o britânico quer o oitavo título, mas tem enfrentado dificuldades com sua Mercedes e fez temporadas decepcionantes, distantes da Red Bull e do tricampeão Max Verstappen.