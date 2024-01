O zagueiro Félix Torres é aguardado no Parque São Jorge neste sábado para passar por exames médicos e ser anunciado como novo reforço do Corinthians. O jogador usou as redes sociais para se despedir do Santos Laguna e do futebol mexicano. Ele vinha de uma longa negociação com o clube paulista, que se iniciou no final do ano passado. A ideia do presidente Augusto Melo era anunciar o atleta no dia da sua posse, mas encontrou dificuldade em conseguir a liberação por parte do ex-clube do equatoriano.