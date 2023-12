Com o foco no possível título de Gabriel Casagrande na corrida 1 da Stock Car, foi Ricardo Zonta quem roubou a cena, manteve a pole position e adiou a decisão do título para a segunda corrida deste domingo, dia 17. Gabriel Casagrande, líder da classificação, terminou na quarta colocação, abriu 21 pontos de vantagem para Daniel Serra - o único que pode tirar o título de suas mãos - e pode ser campeão terminando até na 17ª colocação. A segunda corrida começa às 15h30 (horário de Brasília).