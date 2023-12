Com direito a duas assistências do lateral brasileiro Yan Couto, preterido por Fernando Diniz na última convocação da seleção brasileira, o Girona derrotou o Valencia de virada por 2 a 1, neste sábado, no estádio Montilivi, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, e continua brigando ponto a ponto com o Real Madrid pela liderança do torneio.