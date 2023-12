Na vida política do Santos desde 2015, Wladimir Mattos não planejava lançar uma candidatura à eleição do clube, que acontece neste sábado, muito menos uma semana após o inédito rebaixamento da equipe à Série B do Campeonato Brasileiro. Aos 58 anos, é empresário, tem experiência em pequenos clubes da Baixada Santista, como a Portuguesa Santista, e também é um torcedor indignado com a situação da equipe e com o atual mandatário Andrés Rueda.