A temporada 2024 da Fórmula 1 terá somente uma mudança em relação aos pilotos que começaram a disputa de 2023: a entrada do australiano Daniel Ricciardo, que substituiu Nyck de Vries na AlphaTauri já no meio do ano. Nesta sexta-feira, a Williams confirmou a manutenção de Logan Sargeant na escuderia, acabando com as chances de o brasileiro Felipe Drugovich, piloto de testes da Aston Martin, aparecer no grid.