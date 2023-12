A vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Fluminense, domingo, foi o 35º jogo do ano em que Weverton não foi vazado, recorde de um goleiro palmeirense neste século. Tal marca já foi alcançada anteriormente no retrospecto recente, mas pelo próprio Weverton, em 2020, que, naquele ano, passou 35 jogos, de um total de 66, sem deixar a bola tocar a rede por dentro. Na atual temporada, o recorde foi igualado após 67 partidas. Em ambas as ocasiões, ele somou mais jogos sem sofrer gols do que duelos em que foi superado.