O West Ham está nas oitavas de final da Liga Europa sem necessidade de disputar o playoff. Nesta quinta-feira, atuando no Estádio Olímpico de Londres, o time inglês confirmou o favoritismo no duelo direto com o Freiburg, vencendo por 2 a 0 e avançando com 15 pontos. Os alemães, com 12, vão encarar um mata-mata com um terceiro colocado da fase de grupos da Liga dos Campeões.