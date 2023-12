O Barcelona realizou neste sábado um treinamento solidário, aberto ao público e que recebeu mais de cinco mil torcedores, no estádio Johan Cruyff, em prol do projeto "Robôs" do programa de "Bem-Estar Emocional", que permite crianças hospitalizadas e jovens em situação de vulnerabilidade visitar o clube e conversar com os jogadores. A ação, inclusive, contou com o brasileiro Vitor Roque, recém-apresentado ao clube catalão. O ex-jogador do Athletico-PR fez gol e atendeu aos fãs.