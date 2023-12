O Brasileirão deste ano teve seu destino selado nesta quarta-feira com a conclusão da 38ª e última rodada do torneio. Os classificados para a Copa Libertadores já estavam definidos, mas faltava apontar quem ficaria com a vaga nas fases de grupos e preliminar da competição. Na Sul-Americana, apenas um lugar estava em disputa, que ficou com o Cruzeiro.