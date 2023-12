Artilheiro do Vasco no Brasileiro com 10 gols, o atacante argentino Vegetti disse que o time demonstrou valentia e muita coragem contra equipes que disputava o título. "A gente ganhou do Fluminense (4 a 2), do Atlético-MG (1 a 0) e mereceu ganhar do Palmeiras (0 a 1). Acredito que esse foi o ponto principal para evitar a queda do Vasco."