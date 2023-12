Uma cabeçada certeira aos 37 minutos do segundo tempo acabou com o drama do Vasco no Brasileirão. O gol de Serginho definiu a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino em São Januário e a manutenção da equipe na elite nacional. Depois de amargar quatro rebaixamentos na história, o time carioca contou com gols de seus reservas para evitar mais um vexame em sua história. Paulinho havia aberto o marcador.