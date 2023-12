O Vasco está disposto a coisas grandes em 2024 após se safar do rebaixamento do Brasileirão com gol aos 37 minutos do segundo tempo, nos 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino. Para voltar às conquistas, o clube anunciou nesta segunda-feira a contratação do diretor Executivo de Futebol Alexandre Mattos, responsável por grandes trabalhos no Palmeiras, Atlético-MG e recentemente no Athletico-PR e dono de 11 títulos no currículo.