Um dia após ver o time confirmar sua manutenção na elite do Campeonato Brasileiro, a direção do Vasco iniciou o planejamento para 2024 e anunciou mudanças. Aliviado, mas frustrado com a temporada abaixo do esperado, com o time lutando contra a queda até o último minuto, a direção do clube oficializou a dispensa do diretor esportivo da SAF, Paulo Brakcs. O técnico Ramón Díaz tem tudo para permanecer, pois agradou, mas iniciará o próximo ano sob pressão de fazer o time "figurar" entre os melhores.