O Vasco concluiu nesta sexta-feira a compra 70% dos direitos econômicos do lateral-direito Paulo Henrique junto ao Atlético-MG. O atleta assinou até dezembro de 2027. O clube carioca confirmou também a renovação contratual do volante Zé Gabriel, que ampliou seu vínculo até o final de 2025, e a contratação do volante Matheus Carvalho, ex-Náutico, até 2027.