O Tottenham já foi a sensação da atual temporada do Campeonato Inglês, no qual largou enfileirando vitórias e liderando. Mas bastou a invencibilidade chegar ao fim para a equipe começar a acumular vexames. Nesta quinta-feira, tinha a chance de igualar os 30 pontos do Manchester City na quarta posição, mas acabou permitindo a virada para o West Ham, por 2 a 1, após ter um primeiro tempo arrasador.