A visita do Bayern de Munique à Inglaterra nesta terça-feira não vale nada para o clube, já garantido com antecedência às oitavas de final da Liga dos Campeões e com a liderança da chave garantida. Mas a segunda vaga está indefinida, com o adversário Manchester United, além de Copenhague e Galatasaray com chances. Ciente da acirrada disputa, o técnico Thomas Tuchel garante que o clube bávaro jogará com comprometimento em Old Trafford.