O Tottenham perdeu no seu estádio para o vizinho West Ham (2-1), nesta quinta-feira (7), no jogo que encerrou a 15ª rodada da Premier League, na quarta derrota em cinco jogos para os 'Spurs' (5º colocado com 27 pontos), enquanto o Everton escapou da zona de rebaixamento ao vencer o Newcastle (3-0).