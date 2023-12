O América-MG emitiu uma nota oficial neste sábado condenando uma ação de torcedores, de time envolvidos na luta contra o rebaixamento, que enviaram "Pix" para a conta do clube, em uma tentativa de motivar o elenco no duelo contra o Bahia, marcado para este domingo, às 18h30, na Arena Independência, pela 37ª rodada do Brasileirão, a famosa "mala branca".