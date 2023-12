O jogo entre Granada e Athletic de Bilbao, válido pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, foi suspenso neste domingo, ainda no primeiro tempo, após um torcedor do Granada passar mal na arquibancada do estádio Nuevo Los Cármenes. De acordo com o time da casa, um homem sofreu uma parada cardíaca e foi socorrido no local, mas não resistiu.