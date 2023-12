O técnico Marcelo Fernandes poderá ter dois reforços de peso para o importante jogo do Santos contra o Athletico-PR, no domingo, pela penúltima rodada do Brasileirão. O volante Tomás Rincón e o zagueiro João Basso treinaram com os demais companheiros nesta sexta-feira, no gramado do CT Rei Pelé, e viajaram com a delegação para a Curitiba.