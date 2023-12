O Santos informou, neste sábado, que o volante venezuelano Tomás Rincón aceitou uma redução salarial para continuar como parte do elenco em 2024, ano em que o clube do litoral praiano disputará a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história. Embora o presidente eleito Marcelo Teixeira ainda não tenha sido empossado, a negociação foi comandada pela nova gestão, que assume o comando no dia 2 de janeiro, quando Andrés Rueda deixa o cargo de forma oficial.