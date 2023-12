Acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor acredita que a nova crise vivida pela CBF, iniciada com a destituição de Ednaldo Rodrigues do cargo de presidente, é uma "janela de oportunidades" para o futebol brasileiro, como disse em texto publicado em seu site oficial nesta quinta-feira. No comunicado, ao falar sobre a eleição para preencher a presidência da entidade, forçada pelo afastamento de Ednaldo e ainda sem data definida, o americano defende que o momento pode abrir as portas para "novas lideranças e ideias modernas". Além disso, aponta o fim de antigas práticas, caso dos votos organizados em blocos pelos clubes, como o caminho para concretizar essas mudanças.