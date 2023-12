Presidente do campeão brasileiro Palmeiras, Leila Pereira considera o ofício enviado pelo Botafogo ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), horas antes da última rodada do Brasileirão, um ato de desequilíbrio de John Textor, acionista majoritário da SAF botafoguense. Para a dirigente, a postura do americano é "ridícula" frente ao fato de o clube carioca ter liderado o campeonato por tanto tempo e por uma diferença tão grande de pontos antes de perder a liderança.