Erik Ten Hag, técnico do Manchester United, defendeu o goleiro André Onana das críticas recebidas após falhas no empate por 3 a 3 com o Galatasaray, quarta-feira, resultado que complicou o time inglês na Liga dos Campeões. O treinador tratou de elevar o moral do camaronês de 27 anos, dizendo que, baseando-se em estatísticas, é possível afirmar que Onana é o segundo melhor goleiro do Campeonato Inglês, mas não disse quem seria o primeiro.