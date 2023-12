As especulações feitas pela imprensa britânica de que o ciclo de Erik Ten Hag no Manchester United pode chegar ao fim, em caso de derrota para o Liverpool no domingo, não preocupam o treinador holandês. Sem conseguir levar o time para as oitavas de final da Liga dos Campeões e fora do G-5 do Campeonato Inglês, ele se diz indiferente ao próprio futuro e acredita que conseguirá tirar o time da atual turbulência.