Dono de uma das melhores campanhas na edição passada da Liga dos Campeões, o Napoli não repete o bom desempenho na atual temporada e entra sob pressão diante do Braga, de Portugal, nesta terça-feira, em definição da segunda vaga do Grupo C ´Real Madrid já avançou em primeiro. O técnico Walter Mazzarri promete fazer de tudo para a equipe desencantar após três derrotas seguidas para evitar o vexame da eliminação.