O "Rei da América", tradicional prêmio entregue anualmente pelo jornal uruguaio "El Pais" ao melhor jogador do futebol sul-americano, tem três finalistas que jogaram a última temporada em times do Brasil, mas nenhum deles é brasileiro. Conforme revelado nesta quinta-feira, o argentino Germán Cano e o colombiano Jhon Arias, campeões da Libertadores com o Fluminense, integram o top 4 do qual sairá o vencedor do prêmio ao lado do uruguaio Luis Suárez, que fez ótimos números no Grêmio, antes de se transferir para o Inter Miami ao final da temporada.