Sete pilotos brigam na 12ª etapa da Stock Car neste domingo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para se tornar o 45º campeão da história da categoria. Três deles chegam com chances mais claras: Gabriel Casagrande (da equipe A.Mattheis Vogel), Daniel Serra (Eurofarma RC) e Felipe Fraga (Blau Motorsport). Todos já viveram o sabor das glórias no passado. Juntos, somam cinco títulos da categoria.