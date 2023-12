O atacante Hulk, do Atlético-MG, foi multado nesta quarta-feira em RS 100 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da expulsão e das reclamações feitas no clássico com o América-MG, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou 1 a 1, em Uberlândia.