Na partida que teve o reencontro de Jordan Poole com seu ex-time, Stephen Curry fez a diferença em quadra e comandou a vitória do Golden State Warriors sobre o Washington Wizards por 129 a 118 na madrugada deste sábado, pela rodada da NBA. O armador converteu oito cestas de três e fechou a partida com 30 pontos e sete assistências. O resultado marca o quarto triunfo seguido da franquia na competição.