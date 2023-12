Ponto de encontro dos "Ibiraboys", pioneiros do skate paulistano no final da década de 1970, o Ibirapuera receberá neste fim de semana nomes como Rayssa Leal e Pâmela Rosa para a disputa do Super Crown, última etapa da Street League Skateboarding (SLS), a liga de skate de rua mais importante do mundo. Diferentemente do que ocorreu no ciclo para a Olimpíada de Tóquio, as competições da SLS não fazem parte do classificatório para os Jogos de Paris-2024, o que não muda em nada o apreço dos skatistas pelo campeonato.