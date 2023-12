O site de anúncios para acompanhantes Fatal Model divulgou uma proposta para adquirir os naming rights do Vitória. Patrocinadora do clube desde fevereiro, a empresa foi aliada na conquista do título inédito da Série B em 2023 e resolveu ampliar a parceria com o clube baiano. Para isso, apresentou duas propostas para que os torcedores rubro-negros escolham a forma que a marca irá se associar ainda mais ao time no Brasileirão.