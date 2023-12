O Sheffield United ficou a dois minutos de protagonizar a maior zebra da atual edição do Campeonato Inglês nesta sexta-feira. No Villa Park, o então lanterna fazia 1 a 0, acabando com sequência de 15 vitórias caseiras seguidas do Aston Villa, até os 52 minutos da segunda etapa, quando permitiu a igualdade por 1 a 1. Apesar de buscar o empate, o time de Birmingham deixou escapar a chance de dormir na liderança.