Última convocada para os amistosos da seleção brasileira, Aline Milene não vai poder realizar o sonho de jogar no Morumbi com a camisa da seleção brasileira. A meio-campista do São Paulo é a segunda jogadora chamada por Arthur Elias diagnosticada com covid-19. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) submeteu o time aos testes após Antonia ser diagnosticada positivamente.