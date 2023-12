O que parecia impossível aconteceu e a seleção brasileira chegará à rodada de domingo com chances de classificação às quartas de final do Mundial de Handebol da Escandinávia (Dinamarca, Suécia e Noruega). Em uma sexta-feira perfeita, as brasileiras ganharam bem da Argentina, por 33 a 19, e viram a favorita Espanha ser superada pela República Checa por 30 a 22.