A Sauber anunciou nesta sexta-feira o novo nome de sua equipe de Fórmula 1, que competiu sob o nome de Alfa Romeo por cinco anos, até o fim desta temporada, quando o contrato com a marca de automóveis de luxo italiana terminou. Em 2024 e 2025, a escuderia competirá como Stake F1 Team Kick Sauber, antes do início da parceria com a Audi, a partir de 2026.